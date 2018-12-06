2018-12-06T15:34:53+03:00
Происшествия

В Сочи водитель автобуса предстанет перед судом

По его вине из маршрутки выпал мужчина
Александра ПОДУШКО
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В Сочи водитель автобуса предстанет перед судомВ Сочи водитель автобуса предстанет перед судомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сочи водитель автобуса одного из муниципальных маршрутов города-курорта пойдет под суд за нарушения правил перевозки пассажиров. 60-летний мужчина не закрыл дверь маршрутки, из-за чего молодой человек выпал из автобуса на дорогу. Он был тяжело травмирован.

Следствие установило, что 3 августа водитель находился за управлением автобуса "ЛиАЗ". Он двигался по маршруту № 125 с пассажирами. Когда общественный транспорт выезжал с территории железнодорожного вокзала станции Адлер, мужчина не закрыл входную переднюю дверь автобуса, из-за чего из нее выпал пассажир. Пострадавший был тяжело травмирован.

-Уголовное дело в отношении 60-летнего водителя направили в Адлерский районный суд,- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Пострадавший, который приехал на курорт из Москвы, сейчас проходит курс лечения.

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