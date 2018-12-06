2018-12-06T15:50:13+03:00
Происшествия

На Кубани двух женщин осудили за ложное сообщение о теракте

Одну оштрафовали на 700 тысяч рублей, вторую - приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года
Александра ПОДУШКО
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На Кубани двух женщин осудили за ложное сообщение о терактеНа Кубани двух женщин осудили за ложное сообщение о терактеФото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае за ложное сообщение о теракте осудили двух женщин.

По данным следствия, преступления были совершены в Тихорецком и Лабинском районах. Гражданки позвонили на телефон дежурной службы ОМВД и сообщили о бомбе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленниц установили, их задержали по месту жительства. Девушки признались, что выдумали информацию о возможном взрыве.

- В отношении двух женщин возбудили уголовные дела. Одну подсудимую оштрафовали на 700 тысяч рублей, а вторую – приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Решения суда вступили в законную силу, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

На территории Кубани в 2018 году было зафиксировано 71 ложное сообщение о готовящемся взрыве. 33 злоумышленника уже наказаны, по шести фактам материалы переданы в суд.

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