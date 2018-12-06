В краснодарской школе №66 восьмиклассница распылила баллончик с газом

6 Дек. 16:08 2018-12-06T16:08:39+03:00

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В Краснодаре в 11:30 в школе №66 восьмиклассница распылила перцовый баллончик с газом. Руководство школы сообщило о происшествии сотрудникам полиции. Из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек.

- На место происшествия прибыл инспектор по делам несовершеннолетних. Он выяснил, что 14-летняя девочка учится в 8 классе. Школьницу письменно опросили в присутствии родителей. Девочка пояснила, что случайно использовала газовый баллончик, который ей дала подруга. Она учится в этой же школе, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

Сотрудник полиции установил, что восьмиклассница распылила баллончик сначала в учебном классе на первом этаже, а затем в коридоре.

По факту инцидента проводится проверка. В полиции рассказали, что после распыления стало плохо 11-летней ученице школы. Ее доставили в больницу. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает.