2018-12-06T16:36:36+03:00
Общество

32 промышленных предприятия Кубани получили субсидии в 2018 году

Благодаря господдержке в крае растут объемы производства и создаются новые рабочие места
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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-На Кубани в 2018 году в рамках программы развития промышленности 32 предприятия региона получили субсидий на общую сумму 83,2 млн рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В декабре поддержку планируют предоставить еще нескольким предприятиям и освоить предусмотренный объем финансирования в 85 млн рублей.

По инициативе губернатора в 2018 году создали региональный фонд развития промышленности, его капитализация составила 500 млн рублей. Бизнесмены региона получили возможность получать займы под льготные ставки в 4-6% для развития существующих производств и открытия новых.

Фонд предоставляет льготные займы промышленным предприятиям по пяти программам финансирования. Например, на создание новых или модернизацию действующих производств, а также пополнение оборотных средств. Уже одобрили 17 заявок на сумму 420 млн рублей, 350 – краевые средства.

Благодаря такой господдержке в крае растут объемы производства и создаются новые рабочие места.

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