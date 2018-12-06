2018-12-06T17:01:01+03:00
Общество

Именами известных спортсменов назовут новые улицы Краснодара

Об этом на церемонии награждения за достижения в спорте и физической культуре «Краснодарский Олимп-2018» рассказал Евгений Первышов
Александра ПОДУШКО
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Именами известных спортсменов назовут новые улицы КраснодараИменами известных спортсменов назовут новые улицы Краснодара
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- Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поддержал идею наименования новых улиц краевой столицы в честь выдающихся людей. Об этом на церемонии награждения за достижения в спорте и физической культуре «Краснодарский Олимп-2018» рассказал Евгений Первышов, - пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сами спортсмены определят перечень имен. Создадут специальный оргкомитет, после чего список направят на согласование в городскую топонимическую комиссию.Дума будет принимать решения по присвоению названий улицам.

Городское управление по физической культуре и спорту организовало церемонию награждения «Краснодарский Олимп-2018». Она проходила по 9 номинациям — «Спортсмен года», «Тренер года», «Преодоление», «Эпоха в спорте», «Лидер спорта», «Спортивная семья», «Комплекс ГТО — путь к здоровью», «Спортивный парнас», «Социальная ответственность бизнеса». В числе награжденных — более 50 человек.

- Краснодар - спортивный город. Мы гордимся спортсменами и тренерами, которые прославляют наш край и город на соревнованиях разных уровней, пополняют копилку спортивных наград страны, - сказала Вера Галушко.

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