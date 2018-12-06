2018-12-06T17:19:13+03:00
Происшествия

В Сочи ожидается ветер до 15 м/с и сильный дождь

Все городские службы города-курорта перешли в режим повышенной опасности
Александра ПОДУШКО
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В Сочи ожидается ветер до 15 м/с и сильный дождьВ Сочи ожидается ветер до 15 м/с и сильный дождьФото: Архив "КП"
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- Сегодня, 6 декабря вечером с сохранением до конца дня 7 декабря на территории Сочи ожидается ухудшение погодных условий. Усиление ветра, местами порывы до 15 м/с. Возможен сильный дождь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели просят гостей и жителей города-курорта принять все необходимы меры предосторожности и быть бдительными. Рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.

В ожидании непогоды городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности.

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