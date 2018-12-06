Через два года в дикую природу Сочи выпустят очередную группу леопардов

6 Дек. 17:43 2018-12-06T17:43:57+03:00

Это случится, скорее всего, в 2021 году

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В дикой природе российского Кавказа на данный момент обитают пять переднеазиатских леопардов. В июле 2016 года двух самцов выпустили на территорию Кавказского госзаповедника, а летом 2018 еще одного самца. В Северной Осетии в национальном парке «Алания» в дикую природу отпустили двух леопардов – самку и самца.

- Пять животных находятся в центре разведения Сочинского нацпарка. Их готовят самостоятельно выживать без помощи человека. Если они справятся с этим, то через два года состоится новый выпуск леопардов. Скорее всего, в 2021 году, - сказал директор Кавказского отделения WWF России Валерий Шмунк.

- Одним из показателей готовности животных жить в дикой природе является самостоятельность. Она наступает у леопардов не ранее двух-трех лет. В этот промежуток их необходимо выпускать в естественную среду обитания. Иначе в дальнейшем им сложнее будет адаптироваться, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

Специалисты позаботятся о том, чтобы животные были разнополыми. От этого зависит генетическая устойчивость популяции в будущем.