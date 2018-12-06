2018-12-06T22:24:29+03:00
Происшествия

В Краснодаре по дороге из школы пропал 10-летний мальчик

Он ушел из образовательного учреждения 6 декабря в 11:15 и до сих пор его местонахождение неизвестно
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службы УМВД России по КраснодаруФото: пресс-службы УМВД России по Краснодару
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- В Краснодаре без вести пропал 10-летний Михайченко Никита Валерьевич. Мальчик 6 декабря в 11:15 минут вышел из СОШ №26, расположенной на улице Шоссе нефтяников,21. До сих пор местонахождение школьника неизвестно. На связь с родственниками он не выходил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На вид Никите десять лет, рост 145 сантиметров, славянская внешность, светлые короткие волосы.

Был одет в горчичный пуховик, синюю шапку, черные джинсы, темно-синие кеды с белыми шнурками и белой подошвой. Также он был с красным рюкзаком.

- По факту пропажи ребенка проводится проверка, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

В случае получения какой-либо информации о местонахождении Михайченко Никиты Валерьевича, просьба незамедлительно сообщить в отделение МВД по улице Октябрьская, 121 или по телефонам 8(861) 268-40-45 или 102.

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