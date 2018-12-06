Кубанский ученый получил Национальную премию правительства России

6 Дек. 18:25 2018-12-06T18:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

- Доктор педагогических и кандидат биологических наук, профессор, директор научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта КГУФКСТ, Анатолий Иванович Погребной удостоен Национальной премии правительства России. Он получил награду в номинации «За служение спорту» в категории «За вклад в развитие физической культуры и спорта», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Кубани.

Эта премия была учреждена в 2010 году для стимулирования профессиональной деятельности спортсменов тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Впервые в 2018 году лауреаты были определены путем народного голосования, с учетом мнения экспертов.

В многочисленных медалях и победах кубанских спортсменов на престижных международных соревнованиях есть заслуга и ученых КГУФКСТ.

Анатолий Иванович, как специалист в области спортивного плавания, создал свою научную школу, он практически обосновал новое перспективное направление. Это оригинальная технология по обучению. Сейчас Погребной является вице-президентом Краснодарской краевой федерации плавания.