2018-12-06T18:25:03+03:00
Общество

Кубанский ученый получил Национальную премию правительства России

Он удостоен награды «За служение спорту»
Александра ПОДУШКО
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Кубанский ученый получил Национальную премию правительства РоссииКубанский ученый получил Национальную премию правительства России
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- Доктор педагогических и кандидат биологических наук, профессор, директор научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта КГУФКСТ, Анатолий Иванович Погребной удостоен Национальной премии правительства России. Он получил награду в номинации «За служение спорту» в категории «За вклад в развитие физической культуры и спорта», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Кубани.

Эта премия была учреждена в 2010 году для стимулирования профессиональной деятельности спортсменов тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Впервые в 2018 году лауреаты были определены путем народного голосования, с учетом мнения экспертов.

В многочисленных медалях и победах кубанских спортсменов на престижных международных соревнованиях есть заслуга и ученых КГУФКСТ.

Анатолий Иванович, как специалист в области спортивного плавания, создал свою научную школу, он практически обосновал новое перспективное направление. Это оригинальная технология по обучению. Сейчас Погребной является вице-президентом Краснодарской краевой федерации плавания.

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