2018-12-06T18:39:20+03:00
Общество

ГК «ЮгСтройИнвест» вручили премию «Краснодарский Олимп»

Сегодня в Краснодаре группе компаний «ЮгСтройИнвест» вручили награду в области физической культуры и спорта «Краснодарский Олимп»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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Генерального директора Юрия Иванова и заместителя генерального директора, депутата Городской Думы Андрея Анашкина удостоили дипломами в номинации «Социальная ответственность» за безвозмездную помощь в организации спортивных мероприятий – мини-турнира по футболу среди дворовых команд, «ГТО без границ» и «Эстафеты ГТО».

Награду вручали глава города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко, которые в торжественной обстановке поздравили победителей и выразили благодарность за проделанную работу.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В микрорайонах «ЮСИ» спортивной инфраструктуре всегда уделяется значительное внимание. Главный принцип организации территории для спорта – доступность, безопасность и комфорт. Именно поэтому у всех жителей микрорайонов ГК «ЮгСтройИнвест» в свободном доступе и в шаговой доступности имеются площадки для игры в футбол, волейбол или баскетбол, крытые тренажерные залы, ворк-аут зоны и роллердромы.

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