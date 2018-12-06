ГК «ЮгСтройИнвест» вручили премию «Краснодарский Олимп»

6 Дек. 18:38 2018-12-06T18:39:20+03:00

Сегодня в Краснодаре группе компаний «ЮгСтройИнвест» вручили награду в области физической культуры и спорта «Краснодарский Олимп»

Изменить размер текста: A A

Генерального директора Юрия Иванова и заместителя генерального директора, депутата Городской Думы Андрея Анашкина удостоили дипломами в номинации «Социальная ответственность» за безвозмездную помощь в организации спортивных мероприятий – мини-турнира по футболу среди дворовых команд, «ГТО без границ» и «Эстафеты ГТО».

Награду вручали глава города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко, которые в торжественной обстановке поздравили победителей и выразили благодарность за проделанную работу.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В микрорайонах «ЮСИ» спортивной инфраструктуре всегда уделяется значительное внимание. Главный принцип организации территории для спорта – доступность, безопасность и комфорт. Именно поэтому у всех жителей микрорайонов ГК «ЮгСтройИнвест» в свободном доступе и в шаговой доступности имеются площадки для игры в футбол, волейбол или баскетбол, крытые тренажерные залы, ворк-аут зоны и роллердромы.