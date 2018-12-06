В Приморско-Ахтарском районе появился «Казачий» сквер

6 Дек. 18:39 2018-12-06T18:39:19+03:00

Раньше на месте нового парка был пустырь

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В станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района появился новый парк. Сквер назвали «Казачий». Раньше на месте нового места отдыха был пустырь.

-Сквер решено назвать «Казачьим», потому что станица Бриньковская известна своими традициями. У нас много казаков и мощное казачье общество, – отметили в пресс-службе администрации.

В парке уложили плитку, там создали асфальтированную парковку, детскую площадку. За счет внебюджетных средств построили скейт-парк для занятий экстремальными видами спорта.

- На благоустройство сквера потратили 23,4 млн рублей, часть из них - средства федерального бюджета. Администрация края планирует продолжить благоустраивать территорию на новых объектах, - сообщили в пресс-службе администрации.