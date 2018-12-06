2018-12-06T22:25:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре нашли пропавшего десятилетнего мальчика

Его обнаружили полицейские
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы УМВД России по КраснодаруФото: пресс-службы УМВД России по Краснодару
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Вечером 6 декабря в Краснодаре нашли пропавшего 10-летнего мальчика.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала о том, что полиция объявила о поисках школьника. В 11:15 он вышел из школы №26 на улице Шоссе нефтяников, 21, но домой так и не вернулся.

На связь с родителями он не выходил, мама с папой забили тревогу, обратились в полицию. В следственном комитете начали проверку.

В итоге группа сотрудников полиции обнаружила пропавшего мальчика на улице Красных Партизан. Он не пострадал.

- Сейчас ребенка доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - рассказал руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

После разговора с правоохранителями, мальчика передадут родителям.

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