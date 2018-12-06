В Анапе тушат пожар в трех загоревшихся домах

6 Дек. 22:48 2018-12-06T22:50:00+03:00

Погибших и пострадавших, по предварительным данным в происшествии, нет.

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Вечером 6 декабря в городе-курорте начался пожар в двухэтажном частно доме на улицы Терской. Очевидцы, заметившие дым, вызвали спасателей.

- Сообщение о возгорании получили в 20:08, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На тушение пожара подали шесть стволов «Дельта». К тушению привлекли 44 человека и 12 единиц техники.

По словам очевидцев, сначала загорелся один дом, затем маленькое здание напротив, а позже огонь охватил и соседнее помещение. Площадь пожара изначально была 500 квадратных метров, правда, позже пламя распространилось до 700 квадратных метров.

По данным на 22:21, пожар локализован. Спасатели продолжают поливать огонь водой.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным в происшествии, нет.