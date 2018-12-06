2018-12-06T23:32:32+03:00
Происшествия

В Славянском районе 16-летнего подростка насмерть убила током гирлянда

Юноша украшал дом к празднику
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Анатолий ЖДАНОВФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Трагедия случилась в станице Анастасиевской Славянского района. 16-летний парень украшал дом к Новому году, поставил в комнате елку, украсил шарами, мишурой, достал из коробки гирлянду. Юноша подключил ее к розетке и в этот момент его ударило током.

- Он дотронулся до оголенного провода, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Молодой человек получил смертельный удар током.

По факту гибели десятиклассника следователи начали проверку. Назначены экспертизы.

О том, где была приобретена гирлянда, пока не ясно. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.

Напомним, в январе 2018 года в Белореченском районе 17-летнего подростка насмерть ударила током новогодняя гирлянда.

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