2018-12-07T08:34:12+03:00
Звезды

На ремонт кубанских домов культуры в 2018 году направили 329 миллионов рублей

Средства направили даже в самые отдаленные уголки края
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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В Краснодарском крае на ремонт учреждений культуры с начала года потратили 329 миллионов рублей. Средства направили 70 районам.

- На эти деньги рабочие сделали ремонт зданий, приобрели кресла для зрительных залов, сценическую одежду, - рассказывают в администрации региона. - Кроме того, удалось купить звукоусилительное, сценическое, видеопроекционное оборудование, установить системы пожарной безопасности, кондиционирования.

Не так давно обновленный дом культуры открыли в селе Гойтха Туапсинского района. Реконструкция здесь была масштабная. В клубе сделали капитальный ремонт концертного зала, заменили систему центрального отопления.

- На переоснащение этого учреждения культуры было выделено более миллиона рублей, - продолжают в администрации края. - Сейчас заканчивается ремонт еще в одном доме культуры в селе Небуг.

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