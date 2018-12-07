В Анапе спасатели ликвидировали пожар частном секторе

7 Дек. 07:18 2018-12-07T07:19:26+03:00

По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших нет

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- 7 декабря в 00:24 пожар в центре Анапы, где огнем охватило три двухэтажных дома на площади 700 кв. м., полностью потушен,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании на улице Тверской поступила 6 декабря в 20:08. Огонь охватил крыши трех домов, эвакуировали девять человек. К тушению были привлечены 75 спасателей и 23 единицы техники.

- Эвакуированных людей разместят в гостинице, к настоящему моменту обращений не было, от расселения они отказались, - сообщили в пресс-службе администрации города.

По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших нет.