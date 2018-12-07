2018-12-07T07:19:26+03:00
Происшествия

В Анапе спасатели ликвидировали пожар частном секторе

По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших нет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Анапе спасатели ликвидировали пожар частном сектореВ Анапе спасатели ликвидировали пожар частном сектореФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

- 7 декабря в 00:24 пожар в центре Анапы, где огнем охватило три двухэтажных дома на площади 700 кв. м., полностью потушен,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании на улице Тверской поступила 6 декабря в 20:08. Огонь охватил крыши трех домов, эвакуировали девять человек. К тушению были привлечены 75 спасателей и 23 единицы техники.

- Эвакуированных людей разместят в гостинице, к настоящему моменту обращений не было, от расселения они отказались, - сообщили в пресс-службе администрации города.

По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»