В Анапе спасатели ликвидировали пожар частном секторе
- 7 декабря в 00:24 пожар в центре Анапы, где огнем охватило три двухэтажных дома на площади 700 кв. м., полностью потушен,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Информация о возгорании на улице Тверской поступила 6 декабря в 20:08. Огонь охватил крыши трех домов, эвакуировали девять человек. К тушению были привлечены 75 спасателей и 23 единицы техники.
- Эвакуированных людей разместят в гостинице, к настоящему моменту обращений не было, от расселения они отказались, - сообщили в пресс-службе администрации города.
По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших нет.