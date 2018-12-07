7 Дек. 07:45 2018-12-07T07:45:03+03:00

Он займет более 2,4 га

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В Краснодаре построят новый корпус детской краевой больницы. Территорию, где появится объект посетили вице-губернатор Анна Минькова и министр здравоохранения Евгений Филиппов.

- Этот проект на 2,4 га будет реализован совместно с федерацией на условиях софинансирования. По сути, за три года мы построим и сдадим новую детскую краевую клиническую больницу, – рассказала Анна Минькова.

В корпусе, который планируют сдать к 2021 году, появятся новый отделения. Оборудуют 425 коек для комфортного размещения детей. Вырастет и уровень проведения диагностических мероприятий. Врачи смогут оказать тяжело больным детям высокотехнологичную помощь. Например, в новом корпусе появится возможность проведения пересадки костного мозга.

- Около 6 миллиардов рублей понадобится, чтобы построить здание. Основная часть денег пойдет на закупку современного высокотехнологичного оборудования, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.