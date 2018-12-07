2018-12-07T08:02:30+03:00
Происшествия

Находившегося в федеральном розыске капитана судна задержали в аэропорту Краснодара

Подозреваемого в гибели людей этапируют в Санкт-Петербург
Александра ПОДУШКО
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Находившегося в федеральном розыске капитана судна задержали в аэропорту КраснодараНаходившегося в федеральном розыске капитана судна задержали в аэропорту КраснодараФото: Архив "КП"
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В аэропорту Краснодара сотрудники транспортной полиции задержали капитана судна, который находился в федеральном розыске.

Мужчина, являющийся жителем Ялты, некоторое время скрывался в Вене. Но как только самолет с подозреваемым приземлился в краснодарском аэропорту, его задержали. Мужчину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

- Задержанный капитан корабля является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского судна, повлекшее по неосторожности смерть людей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

В федеральный розыск мужчина был объявлен полицией Санкт-Петербурга, куда его и этапируют.

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