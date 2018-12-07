Находившегося в федеральном розыске капитана судна задержали в аэропорту Краснодара
В аэропорту Краснодара сотрудники транспортной полиции задержали капитана судна, который находился в федеральном розыске.
Мужчина, являющийся жителем Ялты, некоторое время скрывался в Вене. Но как только самолет с подозреваемым приземлился в краснодарском аэропорту, его задержали. Мужчину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
- Задержанный капитан корабля является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского судна, повлекшее по неосторожности смерть людей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
В федеральный розыск мужчина был объявлен полицией Санкт-Петербурга, куда его и этапируют.