В Армавире нашли мертвого бездомного

7 Дек. 08:26 2018-12-07T08:27:47+03:00

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В Армавире жильцы многоэтажного дома по улице Советской Армии у строения 105 обнаружили возле теплотрассы на земле мертвого мужчину. Это случилось утром 4 декабря.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Следователи осмотрели труп и выяснили, что на теле нет следов насильственной смерти. На погибшем было много одежды и в руках он держал пластиковую бутылку. В ней мужчина хранил вареные пельмени.

- По предварительным данным, бездомному около 60 лет, он скончался от переохлаждения – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе армавирского СО СУ СК РФ.

Правоохранители установили личность погибшего. Выяснилось, что он уроженец Отрадненского района. Около пяти лет назад продал свой дом и после жил на улице.

Проводится проверка всех обстоятельств происшествия, выясняется точная причина смерти мужчины.