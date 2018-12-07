В 2019 году в Краснодаре пройдет пять легкоатлетических забегов

7 Дек. 08:52 2018-12-07T08:53:07+03:00

Первый из них состоится уже 1 января

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- В Краснодаре 6 декабря глава города Евгений Первышов и генеральный директор сети «Высшая лига» Алексей Пшеничный во время второй ежегодной церемонии награждения лучших тренеров и спортсменов города «Краснодарский Олимп-2018» утвердили график проведения забегов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2019 году в Краснодаре проведут пять основных забегов.

Первый из них пройдет уже 1 января.

Городской ультрамарафон HardRun на дистанции 5, 25 и 50 км, посвященный Дню защитника Отечества, запланирован на 24 февраля.

Забег 5 тыс. метров с «Высшей Лигой» RUN ASICS KRASNODAR традиционно состоится в апреле. Приблизительная дата - 14 апреля.

Проект «ЗаБег» проведут в мае. Старт будет дан 19 мая на дистанции 2, 5, 10 и 21,1 км.

К годовщине образования Краснодара приурочат сентябрьский забег. Его планируют назвать «Город 226». Примерная дата – 29 сентября.

- Легкоатлетические забеги собирают тысячи участников и уже стали визитной карточкой Краснодара. Каждый раз – это большой спортивный праздник, возможность получить мощный заряд энергии и отличное настроение. Поучаствовать в них к нам едут из разных регионов страны, - сказал Евгений Первышов.