В Краснодаре озеленяют сквер «Крымский»

7 Дек. 09:22 2018-12-07T09:22:00+03:00

Он находится на углу улиц Симферопольской и Уральской

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В Краснодаре начали озеленять зону на месте снесённых магазинов, гаражей и складов в Комсомольском микрорайоне. Она уже получила название – сквер «Крымский». Новое место отдыха находится на углу улиц Симферопольской и Уральской.

- Площадь сквера – около 0,54 га, зеленые насаждения расположат на 0, 44 га. Работы уже начались. До конца декабря планируют высадить 131 дерево и 850 кустарников, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Появление этого сквера — пример преображения неприглядной, депрессивной территории, которая находилась в центре большого жилого района. Рассчитываю, что таких примеров будет больше, - сказал Евгений Первышов.

На территории уже проложили главную аллею, ее отсыпали щебнем, который вскоре укроют ракушечником.

Высадят 118 лиственных и 13 хвойных деревьев – это липа, груша, платан, черёмуха, магнолия, пихта и крымская сосна. Также 850 кустарников появятся в сквере - можжевельник, гибискус, барбарис.

На территории посеют натуральный газон. В сквере для ухода за растениями смонтируют систему автоматического полива.