2018-12-07T09:22:00+03:00
Общество

В Краснодаре озеленяют сквер «Крымский»

Он находится на углу улиц Симферопольской и Уральской
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре начали озеленять зону на месте снесённых магазинов, гаражей и складов в Комсомольском микрорайоне. Она уже получила название – сквер «Крымский». Новое место отдыха находится на углу улиц Симферопольской и Уральской.

- Площадь сквера – около 0,54 га, зеленые насаждения расположат на 0, 44 га. Работы уже начались. До конца декабря планируют высадить 131 дерево и 850 кустарников, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Появление этого сквера — пример преображения неприглядной, депрессивной территории, которая находилась в центре большого жилого района. Рассчитываю, что таких примеров будет больше, - сказал Евгений Первышов.

На территории уже проложили главную аллею, ее отсыпали щебнем, который вскоре укроют ракушечником.

Высадят 118 лиственных и 13 хвойных деревьев – это липа, груша, платан, черёмуха, магнолия, пихта и крымская сосна. Также 850 кустарников появятся в сквере - можжевельник, гибискус, барбарис.

На территории посеют натуральный газон. В сквере для ухода за растениями смонтируют систему автоматического полива.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»