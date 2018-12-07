В Сочи восстановили движение по разрушенному после ливня мосту
Машины вновь могут добираться в село Нижняя Шиловка по привычному пути - временную переправу, разрушенную накануне утром, отремонтировали.
- Временная дорога через ручей Чахцуцыр в селе Нижняя шиловка восстановлена и открыта для проезда еще с ночи, - сказал глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский и поблагодарил всех рабочих, участвовавших в восстановлении переправы.
Напомним, утром 6 декабря из-за сильного ливня бушующий поток реки разрушил автомобильный мост. Сама конструкция была временная, ее возвели недавно для передвижения машин после ЧП две недели назад.
Когда будет восстановлен основной мост, пока неизвестно.
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