2018-12-07T09:37:25+03:00
Общество

В Сочи восстановили движение по разрушенному после ливня мосту

Временная переправа вновь открыта для движения
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/denis.yurkovskiyФото: instagram.com/denis.yurkovskiy
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Машины вновь могут добираться в село Нижняя Шиловка по привычному пути - временную переправу, разрушенную накануне утром, отремонтировали.

- Временная дорога через ручей Чахцуцыр в селе Нижняя шиловка восстановлена и открыта для проезда еще с ночи, - сказал глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский и поблагодарил всех рабочих, участвовавших в восстановлении переправы.

Напомним, утром 6 декабря из-за сильного ливня бушующий поток реки разрушил автомобильный мост. Сама конструкция была временная, ее возвели недавно для передвижения машин после ЧП две недели назад.

Когда будет восстановлен основной мост, пока неизвестно.

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