Кубанские врачи спасли 18-летнюю девушку от острого инсульта

7 Дек. 09:49 2018-12-07T09:49:57+03:00

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Краснодарские врачи спасли 18-летнюю студентку от перенесенного острого инсульта. Девушку санавиацией доставили в Краевую клиническую больницу № 1.

У пациентки произошел острый инсульт. Она не могла разговаривать, правая часть тела была парализована. Врачи при осмотре услышали в области сердца девушки странный шум. УЗИ показало, что истинной причиной инсульта стала инфекция аортального клапана. Она развивалась и попала в головной мозг.

- Чтобы остановить распространение инфекции понадобилась экстренная хирургия сердца. Кардиохирурги заменили инфицированный аортальный клапан на высокотехнологичный механический протез, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

После операции для пациентки составили индивидуальную программу терапии. С девушкой занимался специалист по лечебной физкультуре, логопед и психолог. Она заново училась говорить, ходить, писать.

Сейчас к 18-летней студентке возвращается речь и чувствительность в правой руке и правой ноге, она самостоятельно передвигается, полностью себя обслуживает.