Кубанские врачи спасли 18-летнюю девушку от острого инсульта
Краснодарские врачи спасли 18-летнюю студентку от перенесенного острого инсульта. Девушку санавиацией доставили в Краевую клиническую больницу № 1.
У пациентки произошел острый инсульт. Она не могла разговаривать, правая часть тела была парализована. Врачи при осмотре услышали в области сердца девушки странный шум. УЗИ показало, что истинной причиной инсульта стала инфекция аортального клапана. Она развивалась и попала в головной мозг.
- Чтобы остановить распространение инфекции понадобилась экстренная хирургия сердца. Кардиохирурги заменили инфицированный аортальный клапан на высокотехнологичный механический протез, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
После операции для пациентки составили индивидуальную программу терапии. С девушкой занимался специалист по лечебной физкультуре, логопед и психолог. Она заново училась говорить, ходить, писать.
Сейчас к 18-летней студентке возвращается речь и чувствительность в правой руке и правой ноге, она самостоятельно передвигается, полностью себя обслуживает.