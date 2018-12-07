В Северском районе мужчина убил свою супругу

7 Дек. 10:09 2018-12-07T10:09:39+03:00

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В Северском районе 62-летний мужчина предстанет перед судом. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей 57-летней супруге, повлекшего по неосторожности ее смерть.

Следствием установлено, что мужчина проживал со своей женой в станице Северской в доме по улице Мира. Днем 15 сентября супруги распивали алкоголь, у них началась словесная перепалка на бытовой почве. В ходе ссоры злоумышленник ударил женщину кулаком по голове и еще несколько раз по лицу. После пошел спать. На следующий день мужчина обнаружил жену в одной из комнат дома без признаков жизни.

Он вызвал скорую помощь. Приехавшие на место происшествия врачи установили, что потерпевшая умерла из-за причиненной ей черепно-мозговой травмы.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.