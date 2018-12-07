2018-12-07T10:29:28+03:00
Происшествия

В Ейске адвокат вымогал у клиентки 300 тысяч рублей

Для подкупа судьи
Александра ПОДУШКО
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В Ейске адвокат вымогал у клиентки 300 тысяч рублейВ Ейске адвокат вымогал у клиентки 300 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Ейске адвокат предстанет перед судом. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие установило, заведующая отделением местного полипрофильного колледжа обратилась за юридической помощью к адвокату. Она обвинялась в получении взяток и служебных подлогах. Обвиняемый потребовал 300 тысяч рублей у женщины, чтобы передать их судье за переквалификацию действий подзащитной на более мягкий состав преступления. Максимальное наказание, за которое не превышало бы 500 тысяч рублей.

Женщина согласилась, но сообщила о противоправном деянии в правоохранительные органы.

3 декабря встретившись со своим защитником в Ейске, заявительница передала деньги. После чего сотрудники управления ФСБ по краю задержали злоумышленника.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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