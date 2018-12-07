7 Дек. 10:56 2018-12-07T11:05:00+03:00

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 200 млн рублей

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В Краснодаре будут судить недобросовестных застройщиков. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Следствие установило, что с марта 2013 по июнь 2017 года трое граждан, который являются учредителями и руководителями строительных организаций, от имени юридических лиц осуществляли строительство трех жилищных комплексов «Территория счастья», «На Домбайской», «Рада» на 2 377 квартир.

Строительство злоумышленники проводили не за счет своих средств, а за деньги жителей край. Они получили по договорам долевого участия 2,5 млрд рублей, реализовав при этом 1195 квартир.

- Уголовное дело направят в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На имущество злоумышленников наложен арест на сумму более 200 миллионов рублей. Деньги вернут потерпевшим.