В Краснодаре на улице Красной временно ограничат движение по одной из полос

7 Дек. 11:13 2018-12-07T11:13:34+03:00

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В Краснодаре с 23:00 7 декабря до 05:00 10 декабря ограничат движение людей и машин по одной из двух полос по улице Красной при движении от Чапаева в сторону Карасунской.

- Тут пройдет строительство сетей газоснабжения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Вдоль дома № 67/1 по улице Красной за 8-9 декабря на месте тротуара будет вырыт котлован размером 3 на 3 метра, такой же появится на одной из двух полос проезжей части при движении от Чапаева в сторону Карасунской. После чего специалисты выполнят «прокол», место работ законсервируют и засыпят гравием.

Ремонтные работы будут проходить в течение выходных 8 и 9 декабря, а также 15 и 16 декабря. После завершения строительства проезжую часть и тротуар восстановят.