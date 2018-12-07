На Кубани будут судить рыбаков за вылов краснокнижного осетра

7 Дек. 11:37 2018-12-07T11:37:37+03:00

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На Кубани сотрудников рыбопромысловой бригады, которые занимались незаконной добычей краснокнижного осетра, будут судить.

В Керченском проливе в районе косы Чушка рыбаки вышли на двух маломерных суднах к месту установленных накануне ставных неводов. Они извлекли все содержимое сетей, где находились и запрещенные к добыче морские биоресурсы.

Мужчины отсортировали пойманную рыбу, а «особую» добычу положили в мешок и сбросили в воду. Место они обозначили поплавком. Это заметили пограничники. Они обнаружили в сетчатом мешке два экземпляра русского осетра, одну севрюга, камбалу-калкан и пиленгас. Вся рыба к этому моменту уже погибла.

-Провели ихтиологическую экспертизу. Специалисты дали заключение, что причиненный ущерб биоресурсам составил около 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Рыбаков обвиняют по ч. 2 ст.8.17 КоАП РФ (Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море требований или условий лицензии). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов), а также по ст. 258.1 УК РФ (Незаконная добыча водных биоресурсов, занесенным в Красную книгу).