2018-12-07T11:52:37+03:00
Происшествия

На Восточном обходе в Краснодаре перевернулся зерновоз

Образовалась гигантская пробка
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/typical_krdФото: vk.com/typical_krd
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7 декабря около 7:00 в Краснодаре на автодороге М4 «Дон» между поселками Лорис и Индустриальный произошла авария. В ДТП попали 4 автомобиля.

По предварительным данным, 45-летний житель Ставропольского края управлял «КамАзом» с прицепом, который был наполнен зерном. Он ехал в сторону поселка Лорис. Не выдержав боковой интервал, он допустил касательное столкновение со встречным КамАЗом. После удара водитель зерновоза потерял управление. Произошло еще одно столкновение с Mitsubishi и Chevrolet.

- От удара «КамАЗ» с прицепом опрокинулся, зерно рассыпалось на проезжую часть. Две легковушки получили значительные механические повреждения. В результате аварии никто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару

По факту ДТП проводится проверка. Движение на этом участке сейчас затруднено.

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