2018-12-07T12:14:17+03:00
Происшествия

Скрывавшегося от правосудия мужчину задержали в Сочи

Его объявили в федеральный розыск за умышленное повреждение имущества
Александра ПОДУШКО
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Скрывавшегося от правосудия мужчину задержали в СочиСкрывавшегося от правосудия мужчину задержали в СочиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Сочи на российско-абхазской границе задержали россиянина, который скрывался от уголовного преследования. Сотрудники полиции из Ростовской области объявили мужчину в розыск за умышленное повреждение имущества.

- В отношении гражданина правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ и взяли с него подписку о невыезде. Подозреваемый проигнорировал меру пресечения и покинул регион. Он даже попытался выехать за рубеж, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничники задержали 40-летнего мужчину на российско-абхазской границе, откуда через сотрудников полиции Сочи он передан инициаторам розыска.

Напомним, находившегося в федеральном розыске капитана судна задержали в аэропорту Краснодара. Подозреваемого в гибели людей этапируют в Санкт-Петербург.

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