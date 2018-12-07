7 Дек. 12:14 2018-12-07T12:14:17+03:00

Скрывавшегося от правосудия мужчину задержали в Сочи Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Его объявили в федеральный розыск за умышленное повреждение имущества

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В Сочи на российско-абхазской границе задержали россиянина, который скрывался от уголовного преследования. Сотрудники полиции из Ростовской области объявили мужчину в розыск за умышленное повреждение имущества.

- В отношении гражданина правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ и взяли с него подписку о невыезде. Подозреваемый проигнорировал меру пресечения и покинул регион. Он даже попытался выехать за рубеж, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничники задержали 40-летнего мужчину на российско-абхазской границе, откуда через сотрудников полиции Сочи он передан инициаторам розыска.

Напомним, находившегося в федеральном розыске капитана судна задержали в аэропорту Краснодара. Подозреваемого в гибели людей этапируют в Санкт-Петербург.