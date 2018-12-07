Скрывавшегося от правосудия мужчину задержали в Сочи
В Сочи на российско-абхазской границе задержали россиянина, который скрывался от уголовного преследования. Сотрудники полиции из Ростовской области объявили мужчину в розыск за умышленное повреждение имущества.
- В отношении гражданина правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ и взяли с него подписку о невыезде. Подозреваемый проигнорировал меру пресечения и покинул регион. Он даже попытался выехать за рубеж, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Пограничники задержали 40-летнего мужчину на российско-абхазской границе, откуда через сотрудников полиции Сочи он передан инициаторам розыска.
Напомним, находившегося в федеральном розыске капитана судна задержали в аэропорту Краснодара. Подозреваемого в гибели людей этапируют в Санкт-Петербург.