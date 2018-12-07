В Краснодаре за распечатанную на принтере купюру осудят жителя Кировской области

7 Дек. 12:38 2018-12-07T15:46:58+03:00

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В Краснодаре 28-летнего жителя Кировской области обвиняют в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных купюр.

Следствие установило, что в сентябре местные жители обратились в полицию с заявлением о том, что они нашли бесхозный мужской рюкзак. Правоохранители выяснили владельца потерянной вещи. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Кировской области. При досмотре в личных вещах мужчины обнаружили пятитысячную купюру. У сотрудников полиции возникли сомнения в ее подлинности. Деньги направили на экспертизу, которая подтвердила, что они поддельные и не изготовлены по технологии АО «Гознак».

Правоохранители выяснили, что в июне молодой человек приехал в Краснодар к своей знакомой. Купюру он захватил с собой, изготовив ее с помощью цветного принтера.

- Мужчина находится под стражей, уголовное дело направили в суд. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.