2018-12-07T12:57:36+03:00
Происшествия

В Краснодаре иномарка врезалась в маршрутку и вылетела на газон

В ДТП пострадал водитель Hyundai
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: Фото vk.com/typical_krdФото: Фото vk.com/typical_krd
Изменить размер текста:

В Краснодаре на улице 70 лет Октября в 8:30 произошла авария.

- 27-летний водитель автомобиля Hyundai, житель Новокубанского района, выезжал с придомовой территории на проезжую часть. Водитель иномарки не уступил дорогу автобусу ПАЗ, который ехал без пассажиров на маршрут. После столкновения легковушка вылетела на газон, - сообщил руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии с телесными повреждениями в больницу госпитализировали предполагаемого виновника аварии. Также в иномарке находилась его супруга. Она не пострадала. 51-летний водитель маршрутки также не получил травм.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, на Восточном обходе в Краснодаре перевернулся зерновоз. Образовалась гигантская пробка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»