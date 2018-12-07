В Краснодаре иномарка врезалась в маршрутку и вылетела на газон
В Краснодаре на улице 70 лет Октября в 8:30 произошла авария.
- 27-летний водитель автомобиля Hyundai, житель Новокубанского района, выезжал с придомовой территории на проезжую часть. Водитель иномарки не уступил дорогу автобусу ПАЗ, который ехал без пассажиров на маршрут. После столкновения легковушка вылетела на газон, - сообщил руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате аварии с телесными повреждениями в больницу госпитализировали предполагаемого виновника аварии. Также в иномарке находилась его супруга. Она не пострадала. 51-летний водитель маршрутки также не получил травм.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, на Восточном обходе в Краснодаре перевернулся зерновоз. Образовалась гигантская пробка.