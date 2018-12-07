2018-12-07T13:14:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре произошло ДТП с участием 4 автомобилей

На месте аварии образовалась пробка
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре произошло ДТП с участием 4 автомобилейВ Краснодаре произошло ДТП с участием 4 автомобилей
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7 декабря на трассе М4 Дон между посёлком Лорис и Индустриальный произошла авария.

- Около 7 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место отправился отряд правоохранителей. Выяснилось, что в аварии пострадало 4 автомобиля, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артём Коноваленко.

По предварительным данным, КамАз с прицепом, в котором находилось зерно, направлялся в сторону посёлка Лорис. За рулем большегруза находился 45-летний житель Ставрополя. Он, не рассчитал интервал между своей машиной и той, что двигалась ему на встречу - тоже КамАз. В результате произошло столкновение. От удара ставропольский водитель потерял управление и зацепил два легковых автомобиля - Mitsubishi и Chevrolet. Также грузовик перевернулся на правый бок, а его прицеп на левую. Зерно, которое перевозил автомобиль, высыпалось на трассу.

К счастью, никто из участников аварии не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

На месте ДТП образовалась пробка.

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