2018-12-07T13:49:55+03:00
Происшествия

Пропавшего в Сочи подростка нашли

Его обнаружили в Туле
Татьяна СМИРНОВА
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Пропавшего в Сочи подростка нашлиПропавшего в Сочи подростка нашли
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Пропавшего в Сочи подростка нашли.

- 17-летнего юношу обнаружили в Туле. Он здоров и невредим. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в Следственном Управлении СК России по Краснодарскому краю.

В ближайшее время правоохранители привезут несовершеннолетнего парня в Краснодарский край.

То, каким образом подросток оказался в Тульской области, пока неизвестно. В настоящее время этим вопросом занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 6 декабря пропал 10-летний житель Краснодара. Его нашла поисковая группа из числа сотрудников полиции. Мальчик один бродил по улице Красных Партизан, рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко.

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