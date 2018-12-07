2018-12-07T14:08:44+03:00
Происшествия

В Крымске сбили мужчину

Он перебегал дорогу в неположенном месте
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Крымске сбили мужчинуВ Крымске сбили мужчину
Изменить размер текста:

6 декабря в Крымске на улице М. Жукова сбили мужчину.

- Около 7 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 26-летний мужчина пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте. В результате его сбила машина, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что за рулём Жигулей находился 49-летний мужчина.

В результате аварии пострадал только один человек - пешеход, которого сбили. Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в местную больницу с травмами различной тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»