В Крымске сбили мужчину

7 Дек. 14:08 2018-12-07T14:08:44+03:00

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6 декабря в Крымске на улице М. Жукова сбили мужчину.

- Около 7 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 26-летний мужчина пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте. В результате его сбила машина, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что за рулём Жигулей находился 49-летний мужчина.

В результате аварии пострадал только один человек - пешеход, которого сбили. Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в местную больницу с травмами различной тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.