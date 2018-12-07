«Ростелеком» получил общественную награду администрации Краснодарского края за благотворительность

7 Дек. 14:23 2018-12-07T14:38:07+03:00

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Благотворительная деятельность «Ростелекома» была отмечена дипломом лауреата Общественной награды Краснодарского края «За благотворительность и добровольчество - Благотворитель Кубани».

Общественная награда учреждена Советом при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека в 2007 году. За 10 лет награждено более 600 лауреатов, среди которых как широко известные в стране и регионе организации, представители среднего и малого бизнеса, общественные организации, так и гражданские активисты. Диплом лауреата из рук председателя краевого Совета Андрея Зайцева получил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

- Выражаю огромную благодарность «Ростелекому» за многолетнюю поддержку благотворительных программ нашего фонда. Я очень рада, что руководство компании не остается равнодушным к проблемам детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вы делаете большую работу - возвращаете веру, надежду на выздоровление детям-инвалидам, а также даёте шанс семье вырастить здорового ребенка, - сказала Людмила Васильева, член Совета, председатель КРО ООБФ «Российский детский фонд».

- Мы открываем новые возможностей для людей – как через свои услуги, так и через реализацию проектов и инициатив, затрагивающих важные для общества темы. Я убежден в том, что успешная компания не может работать изолированно от общества. Наш вклад в его благополучие не ограничивается только экономической составляющей. Руководствуясь интересами людей, проживающих в регионах присутствия компании, мы ежегодно реализуем общественно значимые программы и проекты, стремясь повышать их уровень и качество, - говорит Денис Лысов, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Компания сотрудничает с крупнейшими благотворительными фондами в регионах и на федеральном уровне. В своей деятельности «Ростелеком» культивирует ответственный подход к бизнесу. Для национального оператора связи такая политика предполагает открытость и честность перед клиентами, партнерами и инвесторами, активную благотворительную и волонтерскую деятельность, построение позитивных и взаимовыгодных отношений между компанией и ее сотрудниками.