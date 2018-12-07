2018-12-07T14:37:04+03:00
Общество

В Краснодаре прошла встреча Анны Миньковой и местных жителей

Они обсудили вопросы, касающиеся ремонта соцобъектов
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре прошла встреча Анны Миньковой и местных жителейВ Краснодаре прошла встреча Анны Миньковой и местных жителей
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7 декабря в Краснодаре заместитель руководителя края Анна Минькова организовала приём граждан. На встрече они обсудили вопросы, касающиеся ремонта социальных объектов.

Вице-губернатора заинтересовал Дом культуры в селе Отрадо-Ольгинское. Выяснилось, что он существует около 40 лет. За все это время на объекте ни разу не проводился капитальный ремонт. Также в Доме 16 лет нет отопления и протекаете крыша. В связи с эти разрушается он заметно быстрее.

- Анна Минькова поручила властям данного села и министерству культуры узнать о затратах на ремонт учреждения и передать все позиции ей. Вице-губернатор планируют в ближайшее время решить эту проблему, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также заместитель главы региона обещала заменить стеклопакеты за счет муниципальных средств в одном из детских садов города. Как рассказала местная жительница, в этом учреждении оконные рамы находятся в ненадлежащем состоянии.

Кроме этого, под контролем Анны Миньковой проведут ремонт в кабинете лечебной физкультуры в одной из поликлиник Краснодара. Выяснилось, что он не работает уже несколько лет.

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