2018-12-07T14:58:46+03:00
Происшествия

В Анапе осудили мужчину за развращение малолетнего

Его приговорили к 400 часам соцработ
Татьяна СМИРНОВА
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В Анапе осудили мужчину за развращение малолетнегоВ Анапе осудили мужчину за развращение малолетнего
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В Анапе осудили мужчину за развращение малолетнего.

- По данным следствия, 27-летний житель Воронежа приехал в город-курорт, чтобы работать хореографом в детском лагере. Его расположили в одной комнате с детьми. Как выяснилось, мужчина все время выпивал. И как-то ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал мальчика, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообща пресс-службе. Анапской межрайонной прокуратуры.

Пользуясь тем, что ребёнок боится рассказать о произошедшем взрослым, злоумышленник продолжил развращать ребёнка. Выяснилось, что это произошло трижды.

Позже мужчина признался в том, что развращал мальчика. По данному факту завели уголовное дело. Суд учёл явку с повинной, а также то, что в момент совершения преступлений, он был пьян.

В результате его приговорили к 400 часам обязательных работ.

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