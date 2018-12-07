2018-12-07T15:27:10+03:00
Общество

В Сочи ожидается мокрый снег и гроза

Службы города переведены в режим повышенной готовности
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи ожидается мокрый снег и грозаВ Сочи ожидается мокрый снег и гроза
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В период с 7 по 8 декабря на территории Сочи погодные условия ухудшатся.

- Жителей и гостей предгорной зоны города настигнет дождь вместе со снегом. Осадков выпадет много. В результате произойдет налипание мокрого снега на провода и деревья. Также ожидается гроза, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Сочи.

К всему прочему ухудшится ситуация на дорогах курорта. Мокрый снег и дождь могут привести к образованию гололедицы.Также ухудшится видимость. Дальше 500-1000 метров ничего нельзя будет разглядеть.

А горных районах Сочи на высотах более двух тысяч километров ожидается образование лавин.

В настоящее время все службы города переведены в режим повышенной готовности. Спасатели города просят гостей и жителей быть осторожными, также по возможности воздержаться от похода в горы, а также поездок куда-либо.

В случае чрезвычайных происшествий состоит обращаться по телефону 112.

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