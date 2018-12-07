7 Дек. 16:03 2018-12-07T16:05:40+03:00

В Новороссийске в больнице №1 выявили ряд нарушений

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В Новороссийске в городской больнице №1 выявили ряд нарушений.

- По просьбе местных жителей в учреждении прокуратура провела проверку. В результате правоохранители выявили ряд нарушений, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В больнице нашли просроченные лекарства. Выяснилось, что сотрудники учреждения нарушали температуру их хранения. Также правоохранители выявили факты несоблюдения правил ведения медицинской документации и нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации питания.

Помимо всего вышеперечисленного, во время проверки медицинских карт пациентов поликлиники сотрудники прокуратуры нашли письменные согласия на приобретение лекарств, которые, согласно законодательству, должны выдаваться нуждающимся бесплатно.

За все это сотрудники правоохранительных органов привлекли главного врача больницы к административной ответственности.