2018-12-07T16:05:40+03:00
Происшествия

В Новороссийске в больнице №1 выявили ряд нарушений

К административной ответственности привлекли главврача учреждения
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Новороссийске в больнице №1 выявили ряд нарушенийВ Новороссийске в больнице №1 выявили ряд нарушений
Изменить размер текста:

В Новороссийске в городской больнице №1 выявили ряд нарушений.

- По просьбе местных жителей в учреждении прокуратура провела проверку. В результате правоохранители выявили ряд нарушений, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В больнице нашли просроченные лекарства. Выяснилось, что сотрудники учреждения нарушали температуру их хранения. Также правоохранители выявили факты несоблюдения правил ведения медицинской документации и нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации питания.

Помимо всего вышеперечисленного, во время проверки медицинских карт пациентов поликлиники сотрудники прокуратуры нашли письменные согласия на приобретение лекарств, которые, согласно законодательству, должны выдаваться нуждающимся бесплатно.

За все это сотрудники правоохранительных органов привлекли главного врача больницы к административной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»