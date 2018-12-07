2018-12-07T16:11:29+03:00
Общество

«Согреет душу доброта»: мероприятия ко Дню инвалидов

В Краснодарском крае прошли благотворительные концерты и акции
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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Международный день инвалидов учрежден ООН в 1992 году, с тех пор ежегодно 3 декабря он отмечается во всем мире. В Краснодаре по традиции проводится декада инвалидов. В соответствии с общегородской программой в ноябре-декабре в каждом внутригородском округе организованы благотворительные концерты и акции с участием руководителей округа и депутатов.

Так, в хуторе Ленина в клубе-библиотеке им. В. Г. Белинского прошел музыкально-литературный вечер «Согреет душу доброта». Силами детских коллективов «Душа» и «Овация» был подготовлен концерт для детей-инвалидов. После насыщенной программы ребята пообщались со сверстниками, поделились впечатлениями от увиденного, а также получили подарки от А. В. Анашкина, депутата городской Думы Краснодара, курирующего данный населенный пункт.

Всего в декаду инвалидов на территории Краснодара планируется провести более 200 различных мероприятий в домах культуры, учебных заведениях, на спортивных площадках и в социально-реабилитационных центрах органов социальной защиты. Продлятся они с третьей декады ноября до конца этого года.

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