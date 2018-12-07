2018-12-07T16:23:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре от удара головой об рельсы умер мужчина

По данному факту возбудители уголовное дело
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре от удара головой об рельсы умер мужчинаВ Краснодаре от удара головой об рельсы умер мужчина
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В Краснодаре мужчина ударился головой об рельсы и умер.

- 10 сентября текущего года около 3 часов дня в дежурную часть поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на улице Садовой. На указанное место выехал отряд правоохранителей. Выяснилось, что между 20-летним жителем Киргизии и 26-летним краснодарцем произошёл конфликт, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Южного СУТ СУ России.

Во время ссоры иностранец ударил мужчину по лицу. В результате от удара он не устоял на ногах и упал на рельсы трамвайных путей, ударившись затылком. Выяснилось, что в момент ссоры житель Краснодара был пьян.

Молодого человека доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Позже он скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

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