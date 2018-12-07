7 Дек. 16:54 2018-12-07T16:54:06+03:00

В ближайшее время правоохранители проведут по данному факту проверку

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6 декабря в Новороссийске нашли изнасилованную кошку.

По данному факту в ближайшее время будет проведена проверка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 6 декабря на Анапском шоссе возле дома №39В дворник нашёл кошку с вывернутой наружу прямой кишкой. Животное доставили в ветеринарную клинику. Врачи сообщили о том, что кошка подверглась сексуальному насилию со стороны человека, об этом пишет«Наша газета Новороссийск».

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре пьяный мужчина выбросил из окна четвёртого этажа собаку. Местные жители вызвали полицию. Ао данному факту в отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до одного года.