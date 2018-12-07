2018-12-10T11:16:47+03:00
Общество

В Краснодаре утеплят пальмы из кинотеатра «Аврора»

А само здание накроют специальными материалами
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Игорь КИЙ.Фото: Игорь КИЙ.
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В кинотеатре «Аврора» законсервируют пальмы. Не так давно краснодарцы забили тревогу, увидев, в каком плачевном состоянии находятся деревья после непогоды.

- Возьмите знаменитую пальму на передержку до окончания ремонта, - призвала одна из жительниц города.

Однако необходимость в этом отпала.

- Сейчас идут работы по утеплению и консервации двух пальм, расположенных в кинотеатре «Аврора», - объяснил директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов. - Ведется закупка всего необходимого — бруса, специального укрывного материала – спандбонда, а также, для создания теплового контура вокруг пальм – греющего кабеля.

До 10 декабря вокруг пальм установят специальные короба, на которых закрепят нагревающие диоды. Они будут автоматически включаться при понижении температуры воздуха.

- Подключение и пуско-наладочные работы полностью завершат 12 декабря, - добавляет Артем Аганов.

Что касается самого здания кинотеатра, то его закроют специальными материалами по периметру до того момента, пока не начнется реконструкция.

Напомним, Сергей Галицкий возьмет на себя реконструкцию кинотеатра «Аврора». После некачественных работ другого подрядчика, который повредил конструкции здания, между исполнителем и администрацией начались судебные тяжбы. Из-за них реконструкция постоянно откладывалась, но вот теперь препятствий к этому больше нет.

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