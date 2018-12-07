В Горячем ключе оцепили здание почты из-за подозрительных звуков

7 Дек. 17:48 2018-12-07T17:48:00+03:00

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7 декабря в Горячем ключе на улице Ленина, 6 оцепили почтовой отделение.

- Около часу дня в дежурную часть поступило сообщение о подозрительных звуках, похожих на тикание секундомера. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они оцепили здание, а также эвакуировали 20 человек, среди которых находились сотрудники и посетители, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе экстренных служб региона.

Соблюдая меры безопасности, правоохранители вскрыли ту посылку, из которой доносились подозрительные звуки. Но никакой бомбы с секундомером в коробке не оказалось - в ней лежала детская механическая игрушка. Как выяснилось, она предупреждала о том, что в ней скоро сядут батарейки.

В результате почтовое отделение обследовали. Никаких опасных предметов правоохранители не обнаружили, сообщает местная полиция.