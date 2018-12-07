7 Дек. 18:40 2018-12-07T18:40:57+03:00

В Краснодаре на пересечении Красной и Хакурате уберут «зебру»

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На следующей неделе, 10 декабря, в Краснодаре с пересечения улиц Красная и Хакурате уберут «зебру».

- Пешеходный переход тормозит на данном участке движение транспорта, образуются пробки. Чтобы их ликвидировать, а вместе с тем обезопасить граждан, мы уберем "зебру", - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На месте пешеходного перехода поставят заборы и уберут разметку на проезжей части. Также в работу светофора, расположенного на том участке, внесут изменения.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Крымске сбили 26-летнего мужчину. Выяснилось, что он перебегал проезжую часть в неположенном месте. Мужчине оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу с травмами различной тяжести.