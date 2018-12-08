В Сочи в результате взрыва газа пострадал мужчина
Он находится в больнице
Изменить размер текста:
Вечером, 7 декабря, в сочинской двенадцатиэтжке на улице Гастелло, взорвался газ.
- В квартире шел ремонт. Когда шла наладка газового оборудования. и произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Взрывом в квартире выбило окна, больше разрушений нет, соседние квартиры не пострадали.
- Во время ЧП пострадал мужчина, - говорят в МЧС. – Он сейчас находится в больнице.