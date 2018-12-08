В Сочи в результате взрыва газа пострадал мужчина

8 Дек. 08:51 2018-12-08T08:51:27+03:00

Он находится в больнице

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Вечером, 7 декабря, в сочинской двенадцатиэтжке на улице Гастелло, взорвался газ.

- В квартире шел ремонт. Когда шла наладка газового оборудования. и произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Взрывом в квартире выбило окна, больше разрушений нет, соседние квартиры не пострадали.

- Во время ЧП пострадал мужчина, - говорят в МЧС. – Он сейчас находится в больнице.