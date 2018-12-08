Военно-технический городок «Патриот» на Кубани займет 145 га земли

8 Дек. 09:47 2018-12-08T09:47:25+03:00

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Военно-технический городок под названием «Патриот» построят в станице Старомышастовской, что в Динском районе.

– Такой парк необходим, чтобы развивать чувство патриотизма в нашей молодежи. Это будет современный военно-технический городок. Надо сделать так, чтобы его посещение осталось в памяти у ребят на всю жизнь, – сказал губернатор Кубани на совещании, на котором обсуждался новый проект.

«Патриот» построят на земле в 145 га. Это будут 15 зон. Тут поввится площадки для воздушно-десантной и первоначальной водолазной подготовки, занятий мотокроссом и мотофристайлом, скалодром, тир и многое другое.

Когда именно откроется парк, пока точно не известно. Пока что в администрации Краснодарского края говорят, что идут проектные работы и решается земельный вопрос. До 1 мая следующего года должны внести изменения в генплан, и только потом приступить к строительству.