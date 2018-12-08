2018-12-08T10:11:35+03:00
Спорт

В Краснодаре появится новая гандбольная арена

Об этом сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Сергей Шишкарев. Фото: rushandball.ruСергей Шишкарев. Фото: rushandball.ru
Изменить размер текста:

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарева на встрече с главой Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой сообщил о том, что в столице Кубани появится новая арена для игры с ручным мячом.

- Всего в России планируем построить три площадки – в Ростове-на-Дону, в Краснодаре и в Москве, - сказал на встрече с Хассаном Мустафой в Швейцарии.

Где именно в Краснодаре построят новую арену, не сообщается. Пока что игры гандбольных клубов Краснодарского края «СКИФ» и «Кубань» проходят в спорткомплексе «Олимп» в столице региона. А тренировочная база команд находится в районе стадиона «Кубань».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»