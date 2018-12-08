В Краснодаре появится новая гандбольная арена
Об этом сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев. Фото: rushandball.ru
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарева на встрече с главой Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой сообщил о том, что в столице Кубани появится новая арена для игры с ручным мячом.
- Всего в России планируем построить три площадки – в Ростове-на-Дону, в Краснодаре и в Москве, - сказал на встрече с Хассаном Мустафой в Швейцарии.
Где именно в Краснодаре построят новую арену, не сообщается. Пока что игры гандбольных клубов Краснодарского края «СКИФ» и «Кубань» проходят в спорткомплексе «Олимп» в столице региона. А тренировочная база команд находится в районе стадиона «Кубань».