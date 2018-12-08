2018-12-08T11:12:29+03:00
Общество

В Новокубанске в новом парке имени космонавта Горбатко появились две площадки - воркаут и детская

Зеленый уголок расположился на площади 20 тыс квадратных метров
Варвара ДЫМ
Поделиться:
В парке Новокубанска появился бюст космонавта Горбатко. Фото: пресс-служба администрации Новокубанского районаВ парке Новокубанска появился бюст космонавта Горбатко. Фото: пресс-служба администрации Новокубанского района
Изменить размер текста:

Новый парк открыли в Новокубанске на месте пустыря на пересечении улиц Нева и Шевченко. Здесь высадили деревья и кустарники, появились пешеходные дорожи, лавочки, детская площадка и воркаут-площадка.

Парку присвоили имя легендарного российского летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза, почетного гражданина Новокубанска Виктора Горбатко.

- Виктор Васильевич наш земляк, своим примером, трудом, героизмом, прославивший нашу новокубанскую землю, - говорят в администрации Новокубанского района. – Летчик неоднократно бывал в нашем городе и районе. В его честь ежегодно проводятся спортивные турниры и соревнования. И бюст, установленный в парке, названном его именем, еще одно подтверждение нашей любви к замечательному человеку.

Легендарного космонавта не стало в мае 2017 года.

Парк заложили в районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Его площадь - более 20 тыс. квадратных метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»