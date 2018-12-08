В Новокубанске в новом парке имени космонавта Горбатко появились две площадки - воркаут и детская

8 Дек. 11:12 2018-12-08T11:12:29+03:00

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Новый парк открыли в Новокубанске на месте пустыря на пересечении улиц Нева и Шевченко. Здесь высадили деревья и кустарники, появились пешеходные дорожи, лавочки, детская площадка и воркаут-площадка.

Парку присвоили имя легендарного российского летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза, почетного гражданина Новокубанска Виктора Горбатко.

- Виктор Васильевич наш земляк, своим примером, трудом, героизмом, прославивший нашу новокубанскую землю, - говорят в администрации Новокубанского района. – Летчик неоднократно бывал в нашем городе и районе. В его честь ежегодно проводятся спортивные турниры и соревнования. И бюст, установленный в парке, названном его именем, еще одно подтверждение нашей любви к замечательному человеку.

Легендарного космонавта не стало в мае 2017 года.

Парк заложили в районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Его площадь - более 20 тыс. квадратных метров.